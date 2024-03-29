İsrail, Gazze'de Filistinlilerin rızası dışında "hata veren" yüz tanıma programı kullanıyor

New York Times gazetesinin İsrailli istihbarat yetkililerine dayandırdığı habere göre, Tel Aviv yönetimi saldırılarını sürdüğü Gazze’de henüz resmi olarak açıklamadıkları yüz tanıma sistemiyle Filistinlileri kitlesel olarak izliyor.

İsrail’in ablukası altındaki Gazze’nin merkezindeki bir kontrol noktasında 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte 19 Kasım’da durdurulan 31 yaşındaki Filistinli şair Musab Ebu Tuha, İsrail’in kullandığı yüz tanıma sisteminin mağdurlarından biri.

Tuha, gazeteye yaptığı açıklamada, kontrol noktasında ismiyle çağrıldığını ve gözleri bağlanarak sorguya alındığını kaydetti.

Filistinli şair, “Neler olduğu ya da birdenbire tam adımı nasıl bildiklerine dair hiçbir fikrim yoktu.” ifadelerini kullandı.

İsrailli istihbarat yetkililerine göre Tuha’nın yüz tanıma teknolojisine sahip kameralarla görüntüsü alındı ve söz konusu sisteme göre Tuha’nın İsrail’in aranan kişiler listesinde olduğunun tespit edildiği öne sürüldü.

Ancak İsrailli yetkililer, Tuha’nın “Hamas ile bağlantısını açıklayan özel bir istihbarat olmadığını” belirtti. Hamas ile bir bağı olmadığını ifade eden Tuha ise iki gün boyunca İsrail’in gözaltı merkezinde şiddete maruz kaldığını söyledi.

Haberde ayrıca Tuha'nın, serbest bırakılmasının ardından İsrail askerlerinin onu sorguya almalarının “bir hata” olduğunu söylediğine yer verildi.

“Yüz tanıma programı, bazen sivilleri yanlışlıkla aranan Hamas üyeleri diye işaretliyor”

Gazze’de geçen yılın sonlarında başlatıldığı belirtilen yüz tanıma programıyla Tuha gibi yüzlerce Filistinlinin “seçildiği” aktarılan haberde, bu sistemin Filistinlilerin bilgisi ve rızası olmadan kitlesel olarak yüzlerini taradığı ve veri topladığı vurgulandı.

İsrail’in söz konusu teknolojiyi Gazze’de esirleri ve Hamas’ın yanı sıra diğer silahlı gruplarla ilişkili kişileri bulmak için kullandığı belirtilen haberde, buna rağmen bir yetkiliye göre bu “teknolojinin bazen yanlışlıkla sivilleri aranan Hamas üyesi diye işaret ettiğine” de dikkat çekildi.

Gazeteye konuşan yetkililer, İsrail askeri istihbarat birimi tarafından yürütülen yüz tanıma programının özel bir İsrail şirketi olan Corsight’ın teknolojisiyle üretildiğini, “Google Fotoğraflar” uygulamasından da yararlanıldığını vurguladı.

Program hakkında bilgisi olan ancak ismini vermeyen 3 kişi ise bu sistemle “zaman ve kaynağın kötü kullanıldığını" savundu.

Haberde, Uluslararası Af Örgütünün geçen yılki raporuna göre İsrail’in yüz tanıma sistemini işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de kullandığı hatırlatıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Af Örgütü araştırmacısı Matt Mahmudi de İsrail’in bu sistemi kullanmasının endişe verici olduğunu ifade ederek “Filistinlilerin insanlıktan çıkarılmasına yol açabileceği” uyarısında bulundu.