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Dünya
AA 29.03.2024 14:44

Japonya'nın "SLIM" aracı bir Ay gecesini daha başarıyla atlattı

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı" (SLIM), ikinci Ay gecesini de çalışır halde geçirdi.

Japonya'nın "SLIM" aracı bir Ay gecesini daha başarıyla atlattı
[Fotograf: İHA]

JAXA'nın SLIM'e dair güncellemeleri paylaştığı X hesabında, aracın ikinci Ay gecesinin ardından kontrol merkeziyle iletişiminin devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, aracın ısı algılayıcı sensörlerinden bir kısmı ile bazı bataryaların arızalanmasına rağmen SLIM'in hala çalışır durumda olduğu kaydedildi.

JAXA, geceyi atlatan aracın navigasyon kamerası ile görüntü ve fotoğraf kaydedildiğini bildirdi.

Japonya Ay'a yumuşak iniş yapan 5'inci ülke

Japonya, 20 Ocak'ta Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a yumuşak iniş yapma başarısını gösteren 5'inci ülke olmuştu.

SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti. JAXA, SLIM aracının Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" yapmasının beklendiğini açıklamıştı.

Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.

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