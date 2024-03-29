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Dünya
AA 29.03.2024 14:34

Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e çıktı.

Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tedavi görenlerden birinin bugün hayatını kaybettiğini belirten Muraşko, "Maalesef durumu son derece ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı." dedi.

Muraşko, hastanelerde 17'sinin durumu ağır 69 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından 27 Mart’ta yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 143’e çıktığı bildirmişti.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

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