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Dünya
AA 29.03.2024 13:50

Biden'in Key Köprüsü'nün inşaatının federal bütçeden karşılanacağı sözü tartışılıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın kargo gemisinin çarpması nedeniyle yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün federal bütçeden karşılanarak yeniden yapılacağı ifadeleri tartışmalara neden oldu.

Biden'in Key Köprüsü'nün inşaatının federal bütçeden karşılanacağı sözü tartışılıyor
[Fotograf: AA]

The Hill gazetesinin haberine göre, Maryland eyaletindeki köprünün yeniden inşasının eyalet tarafından mı yoksa hükümet tarafından mı finanse edilmesi gerektiğine dair bazı anlaşmazlıklar çıktı.

Biden'ın köprünün yeniden inşasının yüklü maliyetinin federal bütçeden karşılanacağı sözü, köprünün eyalet hükümetince çözülmesi gereken bir sorun olduğu gerekçesiyle bazı Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti.

Cumhuriyetçi senatörler, Kongrenin 2024 harcama paketine işaret ederek Washington'un daha fazla borca girmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Bazı liberal siyasiler de Biden'ın kararını sorgulayarak, kargo gemisinin ait olduğu şirketin de maliyetin bir kısmını karşılaması gerektiğini savundu.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Ralph Norman, yaptığı açıklamada "Federal hükümetin köprü için ödeme yapması tamamen saçmalık." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eski iletişim direktörü Jamal Simmons ise köprünün bir depremden dolayı çökmediği, bir geminin kontrolü kaybedip çarptığı için yıkıldığının altını çizerek, "(Gemi şirketinin) Onarımında bir parça da olsa sorumlu olması gerekmez mi?" sorusunu yöneltti.

Öte yandan, bazı demokratlar da köprünün eyalet sınırını aştığını ve yeniden inşası bağlamında ulusal önem taşıdığını savunarak, Biden'ın federal bütçeden karşılanarak köprünün yeniden yapılacağı ifadelerini yerinde buldu.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne salı günü yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.

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