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Dünya
TRT Haber 29.03.2024 13:11

Yunan medyasında Türkiye analizi: Savunma sanayiinde artık endüstriyel bir güç

Yunan basınında yapılan son analizlerde Batı'nın Rusya karşıtı politikalarının, Türkiye’yi bir süper güç haline getirdiği belirtildi. Türkiye’nin ABD'ye top mermisi ihraç ettiği hatırlatılırken, "Türkiye savunma sanayiinde artık endüstriyel bir güç haline geldi." ifadesine yer verildi.

Yunan medyasında Türkiye analizi: Savunma sanayiinde artık endüstriyel bir güç

Türkiye'nin savunma sanayii alanında kat ettiği ilerleme bir kez daha Yunan basınında.

Yunanistan’ın önde gelen haber sitelerinden News Break, "Batı’nın Rus düşmanlığı, Türkiye’yi bir ‘süper güç’ haline getirdi. Özellikle savunma sanayiinde Türkiye artık endüstriyel bir güç oldu…" ifadelerine yer verdi.

Analiz haberde, Batı dünyasının Rusya’ya karşı takındığı tavır ve Rusya karşıtı politikalarının bölgeye etkisi değerlendirildi.

Bu durumun, Türk savunma sanayii ürünlerine olan ilginin artmasını sağladığına dikkat çekildi.

Türkiye’nin ABD'ye en çok top mermisi satan ülke olmaya hazırlandığı vurgulandı.

Pentagon’un 2024'te teslim edilmek üzere bir Türk firmasından 116 bin savaşa hazır top mermisi satın aldığı, diğer bir Türk firmasının da Teksas'ta fabrika inşa ettiği hatırlatıldı.

2025 yılına kadar Amerikan yapımı 155 mm top mermilerinin yaklaşık yüzde 30'unun burada üretileceği belirtildi.

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