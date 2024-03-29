Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon euro katkı sağlayacak

Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, Fransa'nın, İsrail makamlarının UNRWA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştırmasını yasaklamasını esefle karşıladığını ifade etti.

Bölgede açlıktan ölen siviller olduğuna dikkati çeken Lemoine, İsrail makamlarının bu kararlarını tekrar gözden geçirmesini istedi.

Lemoine, UNRWA'nın Gazze'deki siviller için önemli rol üstlendiğinin altını çizerek, bölgede insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2728 sayılı kararının uygulanması çağrısında bulundu.

Fransa'nın bu yıl UNRWA'nın faaliyetlerine 30 milyon euroluk katkı sağlayacağını söyleyen Lemoine, "UNRWA'nın görevlerini, nefret ve şiddet çağrılarından yoksun bir anlayışla yerine getirdiğine dair koşulların oluştuğundan emin olarak bu katkıları ileteceğiz." ifadesini kullandı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı olarak işgal ettiği topraklardaki UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının 7 Ekim saldırılarına katıldığını bu nedenle Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı istihdam eden Ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.