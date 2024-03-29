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Dünya
AA 29.03.2024 15:44

Lübnan’daki Hizbullah, İran yapımı Falag ve Burkan füzeleriyle İsrail’e saldırılar düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır üzerinde yer alan askeri noktalarına İran yapımı Falag ve Burkan füzeleriyle saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Lübnan’daki Hizbullah, İran yapımı Falag ve Burkan füzeleriyle İsrail’e saldırılar düzenledi
[Fotograf: AA]

Hizbullah, İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği yeni saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan’a ait ancak İsrail işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde yer alan Zibdin askeri mevziisinin ikinci defa Falag füzesi ile vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail’in Branit’teki 91. Tugay üssünün Burkan füzesi ile Hunin Kalesindeki askeri mevzinin ise topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda, 262 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi mensubu, 13 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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