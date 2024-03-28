Gazze'de bir çocuk daha 'açlıktan' öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve tıbbi imkansızlıklar sebebiyle bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, İsrail'in yıkıcı saldırılarının yanı sıra insani yardımların ve tıbbi malzemelerin girişini engellediği Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısının 30'a çıktığı ifade edildi.

İsrail yaklaşık 6 aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir "insani felakete" neden oldu.

Filistinliler un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladı

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.