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Dünya
AA 28.03.2024 14:29

İtalya'dan İsrail'e Refah'a girmemesi yönünde çağrı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'i Refah'a girmemeye çağırdıklarını ve İsrail'in bunun bir "hata" olacağını anlamasını umduğunu söyledi.

İtalya'dan İsrail'e Refah'a girmemesi yönünde çağrı
[Fotograf: AA]

İtalyan SKYTG24 kanalında bu sabah katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tajani, "İsrail'e Refah'a girmemesi çağrısı yaptık. Umarım, İsrail bunun bir hata olduğunu ve bunun sonucunda çok fazla sivilin mağdur olacağını anlar." dedi.

İsrail'den Refah'taki savaşı sürdürmemesini istediklerini vurgulayan Tajani, İtalya hükümeti olarak rehinelerin geri dönmesinden ve gıda malzemelerinin Gazze’deki sivil halka ulaşmasından yana olduklarını yineledi.

Tajani, "İki halk, iki devlet çözümü için çalışıyoruz. Bu çok zor, taraflar aynı fikirde değil ama bölgenin istikrarı için çalışmalıyız." diye konuştu.

Antonio Tajani, İtalya'nın 11 Mart'ta "Gazze için Gıda" adıyla bir girişim başlattığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu proje için halihazırda Gazze Şeridi için kullandığımız 20 milyon euroya ek olarak 20 milyon euro daha yatırım yapacağız. Amaç, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Dünya Gıda Programı (WFP), Kızılay ve Kızılhaç ile beraber çalışarak karadan ve denizden sivil nüfusa gıda malzemesi ulaştırılmasına yardımcı olmaktır çünkü havadan yapılan yardım yetersiz. Bunlar bazen de denize düşüyor. Bu gıda yardımlarını almaya çalışırken boğulanlar oldu. Bu nedenle bizim de başından beri desteklediğimiz üzere Refah’tan insani koridordan geçmek daha iyi olacak."

Bir soru üzerine, Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart'taki terör saldırısına da değinen Tajani, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, çok sayıda can kaybına yol açan ve öngörülebilir bir saldırıdan çok ağır bir darbe aldı. Rus istihbarat servislerinin bir kusuru var. Putin, bu kusuru başka cephelere saldırarak gizlemeli ama Kiev'in bununla alakası yok ve bizzat (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko da Rusya Devlet Başkanı'nı yalanladı." dedi.

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