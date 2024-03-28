Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2024 14:06

Fransız meclisi "1961 Paris Katliamı"nı kınayan önergeyi kabul etti

Fransa'da Ulusal Meclis, 300'den fazla Cezayirlinin hayatını kaybettiği "1961 Paris Katliamı"nı kınayan önergeyi onayladı.

Fransız meclisi "1961 Paris Katliamı"nı kınayan önergeyi kabul etti
[Fotograf: Reuters]

Meclis Genel Kurulunda 17 Ekim 1961'de Paris'te 300'den fazla Cezayirli göstericinin öldürüldüğü "katliamın" tanınmasını ve kınanmasını amaçlayan önerge görüşüldü.

Tek maddelik önerge, 11 "hayır" oyuna karşı 67 "evet" oyuyla kabul edildi.

Bağlayıcılığı bulunmayan önergede, 17 Ekim 1961'de Paris Emniyeti'nin sadece "Cezayirli Müslüman Fransızlara" uyguladığı sokağa çıkma yasağına karşı çıkan Cezayirli ailelerin barışçıl gösteri düzenlediği ifade edildi.

Önergede, Cezayirli göstericilerin, dönemin Paris Emniyet Müdürü Maurice Papon'un emri üzerine polisin sert ve ölümcül baskısıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatılarak, "1961 Paris Katliamı" kınandı.

Ayrıca önergede, "1961 Paris Katliamı" için düzenlenecek bir anma gününün, ulusal günler ve resmi törenler kapsamına alınması istendi.

Önergenin bundan sonra Parlamentonun üst kanadı olan Senatoda görüşülmesi bekleniyor.

"Paris 1961 Katliamına" götüren süreç

Fransa'da 5 Ekim 1961'de, Paris'te ve çevresinde yaşayan Cezayirliler için sokağa çıkma yasağı konuldu.

30 bine yakın Cezayirli, Paris'teki sokağa çıkma yasağına tepki göstermek ve ülkelerindeki bağımsızlık mücadelesini desteklemek için 17 Ekim 1961'de barışçıl gösteri düzenledi.

Ancak eylemciler, dönemin Paris Emniyet Müdürü Papon'un emri üzerine polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Binlerce kişinin yaralandığı, yaklaşık 14 bin kişinin gözaltına alındığı olayda toplam kaç kişinin hayatını kaybettiği resmen tespit edilemese de katliamın tanıkları ve bağımsız kaynaklar, 300'den fazla Cezayirlinin çoğunun Fransa polisi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtiyor.

Tanıklar göstericilerin bir kısmının da Paris polis karargahının bahçesinde ya da metro istasyonlarında öldürüldüğünü aktarıyor.

Fransa, 1998'de 40 kişinin ölümünü kabullenmişti ancak katliamı hala "devlet suçu" olarak tanımadı.

ETİKETLER
Fransa Katliam
Sıradaki Haber
Bulgaristan'da hükümet yine kurulamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
İsrail, Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı: 6 kişi hayatını kaybetti
15:21
Okullar 1 Nisan'da tatil edildi
15:07
Türkiye'nin 8'inci insani yardım gemisi Gazze için yola çıktı
15:15
Çorum'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 16 kişi yaralandı
15:33
Yurt genelinde "Çember-15" operasyonu: 2 bin 840 firari yakalandı
14:47
İtalya'dan İsrail'e Refah'a girmemesi yönünde çağrı
Türkiye'nin Gazze için hazırladığı 8'inci yardım gemisi Mersin'den uğurlandı
Türkiye'nin Gazze için hazırladığı 8'inci yardım gemisi Mersin'den uğurlandı
FOTO FOKUS
Gezgin Jacky Chen: Türkiye en sevdiğim ülkelerden biri
Gezgin Jacky Chen: Türkiye en sevdiğim ülkelerden biri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ