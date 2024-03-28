Yeni Zelanda yerlisi Maorilerden balinalara insanlarla aynı hakların verilmesi çağrısı

Kral Tuheitia, yaptığı yazılı açıklamada, dev deniz memelilerinin yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu belirterek, harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Balinaların popülasyonunun korunması ve daha sağlıklı yaşam alanlarına sahip olabilmeleri amacıyla insanlarla aynı haklara sahip bulunmaları gerektiğini kaydeden Kral Tuheitia, bunun onlar için koruma sağlayacağını savundu.

"Balinalar, ekosistem için hayati rol onuyor"

Kral Tuheitia'ın açıklaması, Cook Adaları Yüksek Şefi Travel Tou Ariki tarafından da paylaşıldı.

Yüksek Şef Travel Tou​​​​​​​ Ariki, açıklamasında, "Daha fazla bunu görmezden gelemeyiz. Balinalar, ekosistem için hayati rol onuyor. Onların sayılarının azalması, denizdeki dengeyi bozuyor." ifadelerini kullandı.

Balinalar, 30 metreyi bulan boyları ve 200 tona yaklaşan ağırlıklarıyla yeryüzünün en büyük memelileri arasında.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, 13 büyük balina türünden 6'sının neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtiyor.

Yeni Zelanda'da Maoriler için önem atfeden bazı nehir ve dağlar, insanların sahip olduğu haklar verilerek "yaşayan canlılar" kabul edilmişti.