İsrailli esirlerin yakınları, ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi

İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği çatı oluşumunun, Doha'da gerçekleşen müzakerelere işaretle "Son şans" sloganıyla yaptığı çağrı üzerine yüzlerce kişi akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine doğru yürüdü.

Bakanlık kompleksinin iki ayrı kapısında toplanan yüzlerce İsrailli esir yakını ve onlara destek verenler, hükümetten masadaki ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamasını talep etti.

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını siyasi gerekçelerle ertelemekle suçlayan İsrailli esir yakınları, Netanyahu ve kabinesindeki ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı figürler aleyhinde slogan attı.

AA muhabirine konuşan İsrailli gösterici Yair, "suçlu" Başbakan Netanyahu'ya seslerini duyurmak için protestoya katıldığını belirterek, Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcıların hükümetini devirme şantajı nedeniyle esir takası anlaşmasını imzalamaya yanaşmadığını söyledi.

İsrailli gösterici Dora Cohen de her akşam ve her hafta sonu esir takası anlaşması imzalanması talebiyle toplandıklarını aktararak, Doha'da devam eden görüşmelere işaret ederek bugünün "karar anı" olduğunu ifade etti.

Başbakan Netanyahu'nun anlaşmanın önünde "en büyük engellerden biri olduğunu" ifade eden Cohen, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin hayatının tehlikede olduğunu ve buradaki can kayıplarının arttığını, Filistinlilerin de büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Tel Aviv caddelerinde yürüyüş yapan göstericiler, kentin bazı ana caddelerinde yolları trafiğe kapattı.