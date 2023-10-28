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Dünya
AA 28.10.2023 11:32

İsrailli esirin annesinden İsrail ordusunun saldırılarına eleştiri

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde esir tutulan İsraillilerden birinin annesi, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar için “bu zaten kaybettiğimiz bir savaş” yorumunu yaparak, “Kızımın canlı olarak geri döneceğinden nasıl emin olabiliriz?" diye sordu.

İsrailli esirin annesinden İsrail ordusunun saldırılarına eleştiri
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

 

İsrail dün akşam abluka altındaki Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze’nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.

İsrail’in kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmasının ardından gelen saldırılar, Gazze’de Hamas’ın elinde esir tutulan 200’den fazla İsraillinin can güvenliği konusunu da yeniden gündeme getirdi.

Kassam Tugayları: İsrail'in saldırılarında 50 esir öldü
Kassam Tugayları: İsrail'in saldırılarında 50 esir öldü

İsrail Ordu Radyosunun konuştuğu bir esir annesi, İsrail’in bu savaşı “zaten kaybettiğini” belirterek, Gazze’ye yönelik saldırıların orada rehin tutulan kızının hayatını riske attığını ifade etti.

Rumi adlı Gazze'deki esirin annesi Merav Leshem-Gonen, "Ben stratejiyi anlamıyorum, anneliği anlıyorum ve bunun zaten kaybettiğimiz bir savaş olduğunu hissediyorum.” dedi.

DSÖ: Gazze ile iletişimimiz hala yok
DSÖ: Gazze ile iletişimimiz hala yok

Leshem-Gonen, “Kızımın ve kaçırılan diğer kişilerin gerçekten canlı olarak geri döneceklerinden nasıl emin olabiliriz?" diye konuştu.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail Gazze'nin dünya ile bağlantısını kopardı
İsrail Gazze'nin dünya ile bağlantısını kopardı

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı
İsrail Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırılarda en az 220 İsraillinin de esir alınarak Gazze'ye götürüldüğü bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

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