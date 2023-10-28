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Dünya
AA 28.10.2023 11:13

ABD'de 25 Ekim'deki silahlı saldırıyı düzenleyen zanlı ölü bulundu

ABD'nin Maine eyaletinde 25 Ekim'de düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan silahlı saldırıdan sorumlu tutulan Robert Card'ın ölü bulunduğu açıklandı.

ABD'de 25 Ekim'deki silahlı saldırıyı düzenleyen zanlı ölü bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD'de Maine polisi, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin 2 gün süren kovalamacanın ardından ölü bulunduğunu duyurdu.

Polis, eyaletin Lewiston kentinde bir geri dönüşüm tesisi yakınlarında cesedine ulaşılan Card'ın kafatasında kendini vurduğunu gösteren kurşun yarasıyla bulunduğunu belirtti.

ABD'deki silahlı saldırıyı düzenleyen zanlının silah eğitmeni olduğu belirlendi
ABD'deki silahlı saldırıyı düzenleyen zanlının silah eğitmeni olduğu belirlendi

Soruşturma süreci devam eden ve Card'ın sorumlu tutulduğu 25 Ekim'deki olay, ABD'de 2023'te meydana gelen 567. silahlı saldırıydı.

ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu silahlı saldırının ardından Cumhuriyetçilere saldırı silahlarını yasaklayan tasarıyı Kongreden geçirmeleri yönündeki talebini yinelemişti.

Maine Bilgi ve Analiz Merkezi, Card'ın lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalıştığı bilgisini paylaşmıştı.

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