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Dünya
AA 28.10.2023 11:25

İsrail Lübnan topraklarındaki ağaçlık ve çalılık bölgeleri yakmak istiyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sık ağaçlık ve çalılık bölgelere yoğun saldırılar düzenleyerek buraları yakmaya çalıştığı belirtiliyor.

İsrail Lübnan topraklarındaki ağaçlık ve çalılık bölgeleri yakmak istiyor
[Fotograf: Reuters]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınırda 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardaki yeni gelişmelere değinildi.

İsrail ordusunun gece boyunca sınır hattında Lübnan topraklarına doğru sürekli işaret ve aydınlatma fişekleri fırlattığı, düşen fişeklerin ağaçlık ve çalılık bölgelerde yangına yol açtığı ifade edildi.

Gerginliğin yaşandığı 120 kilometrelik sınır hattı üzerinde İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) sürekli şekilde sorti yapmaya devam ettiği kaydedildi.

İsrail kasıtlı olarak yangın çıkarıyor

Lübnan basınında öne çıkan haberlerde İsrail'in özellikle topçu atışları ve işaret fişekleri ile sınır üzerindeki ağaçlık bölgelere yönelik saldırılarının kasıtlı olduğu belirtiliyor.

Hizbullah mensuplarının söz konusu ağaçlık ve çalılık bölgelerde kolay bir şekilde kamufle olarak güdümlü tanksavar füzeleri ile İsrail'e ait askeri noktaları vurduğu ifade ediliyor.

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İsrail'in ise kendi gözetleme kuleleri önünde engel teşkil eden Lübnan içindeki bu bölgeleri yakmak istediği kaydediliyor.

Son olarak Lübnan ordusu, sivil savunma ekipleri, itfaiye ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, 26 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Alma Şaab beldesi yakınlarındaki yangının söndürülmesi için günlerce uğraşmıştı.

İsrail ise Lübnan itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin çalıştığı bölgelere doğru topçu atışları gerçekleştirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı üzerinde genellikle zeytin ağaçlarının yer aldığı büyük bahçeler ve yer yer çalılıklar bulunuyor.

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