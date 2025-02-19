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Dünya
AA 19.02.2025 14:37

İsrailli esir ailelerinden Netanyahu'ya ateşkesle ilgili "acil açıklama" talebi

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerine ilişkin bilgi talep ederek, anlaşmanın devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

İsrailli esir ailelerinden Netanyahu'ya ateşkesle ilgili "acil açıklama" talebi
[Fotograf: AP]

Ailelerin çatı platformunun X hesabından yapılan paylaşımda, İsrailli esirlerin durumu ve Hamas ile anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin akıbeti hakkında Netanyahu'dan "acil açıklama" yapması istendi.

İkinci aşamasının hayata geçirilmemesi durumunda karşılaşılacak sonuçlar konusunda Netanyahu'ya uyarıda bulunulan açıklamada, "Esirlerin aileleri, anlaşmanın devamlılığına ve sevdiklerimizin esaretten kurtarılmasına giden yolun netleştirilmesine ilişkin acil açıklama talep etmektedir. Önümüzdeki dakikalarda vereceğiniz kararlar kader niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

Esir aileleri, ikinci aşama müzakerelerinin başlamamasının, Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atması ve ölen esirlerin cesetlerinin geri getirilememesi riskini ortaya çıkardığını kaydetti.

Hamas'ın 22 Şubat'ta 3 yerine 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etmesi hakkındaki açıklamasına atıfta bulunan aileler, bunun "takvimi hızlandırmanın ve herkesi çok daha kısa bir sürede geri getirmenin mümkün olduğunun kanıtı" olduğunu dile getirdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşmaya göre, birinci aşamanın uygulanmasının 16'ncı günü (3 Şubat) ikinci aşama müzakerelerinin başlaması gerekiyordu.

İsrail basını ve esir yakınları, Başbakan Netanyahu'yu müzakerelerin başlamasını kasıtlı olarak geciktirmekle suçlamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin bu hafta başlayacağını bildirmişti.

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