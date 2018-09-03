İsrailli Belediye Başkanı UNRWA'yı Kudüs'ten çıkarmayı planlıyor

İsrail'in Kanal 7 televizyonu, Kudüs'ün İsrailli Belediye Başkanı Nir Barkat'ın UNRWA'ya dair açıklamalarını internet sitesinde yayınladı.

Barkat, "UNRWA, yabancı bir kuruluş, gereksiz ve çok başarısız. Onları Kudüs'ten çıkarmak niyetindeyim" dedi.

UNRWA'nın Kudüs'ten çıkarılması halinde "terör ve kışkırtmanın azalacağını" iddia eden Kudüs Belediye Başkanı, aynı zamanda hizmetlerin iyileşeceğini ve "Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesinin güçleneceğini" söyledi.

Belediye'deki ilgili taraflara bu konuda bir eylem planı hazırlama talimatı verdiğini söyleyen Barkat, söz konusu plan tamamlandığında bunu Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunacağını dile getirdi.

UNRWA'nın Kudüs'teki okullarını kapatacaklarını da belirten Barkat, Filistinli mültecilere işaret ederek, onlarla mülteci olarak değil vatandaş olarak ilgilenmenin zamanı geldiğini söyledi.

UNRWA, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan ve kentteki tek kamp olma özelliğini taşıyan Şufat Mülteci Kampı'nı yönetiyor. Burada yaşayan 20 bin kişiden yaklaşık 11 bininin UNRWA'ya kayıtlı olduğu biliniyor.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA