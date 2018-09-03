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Çinli turistler rotalarını Türkiye'ye çevirdi

Çin'li turizm şirketi Tuniu, Çinli turistlerin ulusal tatilleri için ABD yerine, Türkiye'yi tercih edeceğini açıkladı.

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ABD'nin Çin'e uyguladığı yaptırımlar ve yaşanan karşılıklı gerilimler, Çin'in turizm sektörüne de yansıdı.

Çinli turizm şirketi Tuniu, ülkeler arasında yaşanan olumsuz atmosfer nedeniyle Çinli turistlerin Ekim ayında başlayacak ve 1 hafta sürecek ulusal tatilde ABD'yi tercih etmeyeceğini açıkladı.

Rotalarını değiştiren turistler Türkiye'yi tercih edecek

Turizm rotalarını değiştiren turistlerin ABD yerine Türkiye’yi tercih edeceği belirtildi.

China News'a konuşan turizm sektöründen yetkililer, online seyahat sitelerinde "Türkiye" konulu aramaların geçen senelere oranla 2 kat arttığını bildirdi.

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı arttı

Halihazırda bu yaz Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı.

Yetkililer, Ekim ayındaki ulusal tatil sonrasında "Türkiye" paketlerinin yüzde 20 ile 30 arasında ucuzlamasını bekliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: turist, Trump, seyahat, gümrük vergisi, çin, abd
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