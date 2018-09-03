ABD'de 40 bin dolarlık böcek soygunu

Sanat eserleri, tarihi kalıntılar, hatta elektronik ürünler...

Şimdiye kadar müzelerden birçok şey çalındı ancak bu seferki hırsızlık olayı "pes" dedirtti.

3 soyguncu, ABD'nin Philadelphia kentindeki "Yeni Bilim" müzesinden 40 bin dolarlık böcek koleksiyonu çaldı.

Soyguncular, eski müze çalışanı çıktı

Müze envanterinin yüzde 90'ınını oluşturan böceklerin kayıt defterleriyle birlikte yok olduğunu gören müze yetkilileri, harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, soyguncuların eski müze çalışanı olduğunu fark etti.

Sosyal medyadan kampanya başlatıldı

Müze görevlileri, olayın ardından böceklerin geri getirilmesi için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Çalınan böceklerin arasında, dünyada çok ender bulunan 6 gözlü kum örümceğinin de olduğu belirtildi.

Polis hırsızları yakalanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber