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Almanya'da ırkçılığa maruz kalan aileye Türklerden destek

Almanya’nın Hernes şehrinde yaşayan ve ırkçı saldırılara maruz kalan Yiğit ailesine ülkede yaşayan Türklerden büyük destek geldi. Vatandaşlar, ailenin evinde nöbet tutmaya başladı.

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Almanyada ırkçılığa maruz kalan aileye Türklerden destek

3 yıl önce Almanya'nın Hernes şehrindeki evlerine taşınan Yiğit ailesi, aradan geçen 1 yılın ardından ırkçıların hedefi olmaya başladı. Ailenin mağduriyetini TRT’den duyan Türkler, sosyal medyada organize oldu ve her gün onlarca kişi Yiğit ailesinin evinin önünde nöbet tutmaya başladı.

Yiğit ailesi saldırıları kimin yaptığını biliyor. Ancak tüm bunlara rağmen Alman polisi, "delil yok" bahanesiyle harekete geçmiyor.

Aileye destek veren Türkler, gece boyu süren nöbetlerin, Alman polisi ve yargısı ırkçı saldırganı bulana kadar devam edeceğini söyledi.

TRT'ye ve Türk vatandaşlara teşekkür

Mağduriyetlerini duyuran TRT’ye ve destek veren Türklere müteşekkir olan Esra Yiğit, "Geçen gün TRT geldi, haberimizi yaptı sağ olsunlar. O zaman yalnızdık. Burada arkamızda kimse yoktu ve şimdi tekrar geldi TRT. Şu an arkamızda büyük bir destek var. Vatandaşlar arkamızda ve bu güzel bir his. Yalnız olmadığımızı hissediyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk, ırkçı saldırı, destek, almanya
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