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Birleşmiş Milletler'den İdlib'e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 11 tır insani yardım yolladı.

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Birleşmiş Milletlerden İdlibe insani yardım

Birleşmiş Milletler'in (BM) yardımlarını taşıyan 11 tır, Hatay Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki 220 ton insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.  

Kaynak: AA

Etiketler: insani yardım, idlib, birleşmiş milletler
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