Hindistan dünyanın en büyük heykellerinden birini yapıyor

Hindistan’da bağımsızlık kahramanı Sardar Vallabhbhai Patel'i onurlandırmak için yapılan ve tamamlandığında dünyadaki en büyük heykellerden biri olacak Patel Heykeli'nin, Sadhu adasında inşası devam ediyor.

Sardar Vallabhbhai Patel heykeli tamamlandığında, 128 metre yüksekliğindeki Buda İlkbahar Tapınağı heykeli ile ABD’nin 93 metre yüksekliğindeki Özgürlük Anıtı’ndan daha yüksek olacak.

Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Sadhu adasında inşa edilen heykelin maliyetinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Heykelin yapımında görev alan 2 bin 500 işçi, 5 bin karelik bronz kaplamayı heykelin üzerine monte etmek için gece gündüz çalışıyor.

Gujarat Valisi JN Singh, heykelin inşa çalışmasında sona gelindiğini ve Sardar Vallabhbhai Patel’in ölüm yıl dönümü olan 31 Ekim tarihinin açılış günü olarak seçildiğini duyurdu.

Vali JN Singh, Patel Heykeli'nde ziyaretçiler için 152 metreden manzaranın izlenebileceği bir seyir terasının olacağını ve bir seferde 200 ziyaretçinin nehir ve ada manzarasını izleyebileceğini açıkladı.

Heykelin çevresinde bir otel, restoranlar ve konferans salonları da inşa edildi.

Patel Heykeli'nin açılışı 31 Ekim 2018'de, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yapılacak.

Sardar Vallabhbhai Patel kimdir?

Hindistanlı avukat ve devlet adamı olan Sardar Vallabhbhai Patel, Hindistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtulması için mücadele eden liderlerden biri.

Hindistan'da kurulan küçük devletlerin birleştirilip şu anki Hindistan'ın oluşmasına büyük katkı sağladı.

Sardar Vallabhbhai Patel, ülkenin kurucu lideri Gandi ile birlikte siyaset yaptı.

Hindistan'ın ilk Başbakan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Ülkede "Demir adam" lakabıyla tanınıyor.

Kaynak: Arabnews