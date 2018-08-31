ABD, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına mali yardımlarını tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonu açılışına katıldı
Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi
ABD BM'nin Filistin'e yardım fonuna desteğini kesti
Güney Afrika'da mahkemeden imam nikahı kararı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan akaryakıtta tasarruf açıklaması