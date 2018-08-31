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ABD BM'nin Filistin'e yardım fonuna desteğini kesti

ABD, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına mali yardımlarını tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı.

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ABD BMnin Filistine yardım fonuna desteğini kesti

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