İsrailli Bakan, Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, üç hafta içinde ülkede 2 milyon ila 4 milyon arasında kişinin COVID-19'a yakalanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

"Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz" diyen Fireyc, "Yaklaşan budur. Neden devekuşu gibi başımızı toprağa gömelim? Salgın herkese ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Fireyc'in açıklamalarıyla birlikte, COVID-19'un Omicron varyantının etkisi altına aldığı İsrail'de ilk kez üst düzey bir yetkili toplumsal bağışıklık olasılığından bahsetmiş oldu.

İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 37 bin 887 kişide COVID-19 tespit edildi.