Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz
[Fotoğraf: AA ]
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, ülkede COVID-19 vaka sayısının giderek artması nedeniyle "toplumsal bağışıklığa" doğru ilerlediklerini söyledi.
İsrailli Bakan, Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, üç hafta içinde ülkede 2 milyon ila 4 milyon arasında kişinin COVID-19'a yakalanacağını tahmin ettiklerini söyledi.
"Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz" diyen Fireyc, "Yaklaşan budur. Neden devekuşu gibi başımızı toprağa gömelim? Salgın herkese ulaşacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Fireyc'in açıklamalarıyla birlikte, COVID-19'un Omicron varyantının etkisi altına aldığı İsrail'de ilk kez üst düzey bir yetkili toplumsal bağışıklık olasılığından bahsetmiş oldu.
İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 37 bin 887 kişide COVID-19 tespit edildi.
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