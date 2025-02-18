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Dünya
AA 18.02.2025 23:15

İsrailli askerler savaş suçlarından yargılanmadan Hollanda'dan kaçtı

Merkezi Brüksel'de bulunan Hind Receb Vakfı, Gazze'de savaş suçlarına karıştığı iddiasıyla dün Hollanda'ya gelen iki İsrailli asker hakkında Hollandalı makamlara şikayette bulunmaya hazırlandıkları esnada olayın sosyal medyada duyulmasının ardından askerlerin ülkeden kaçırıldığını bildirdi.

İsrailli askerler savaş suçlarından yargılanmadan Hollanda'dan kaçtı
[Fotograf: AFP]

Hind Receb Vakfının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün Amsterdam'a gelen iki İsrailli askerden birinin savaş suçlarına karıştığı ve Hollanda'da tutuklanması için avukatların yasal işlem başlatmaya hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, Vakfın şikayet için hazırlıklarına ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapılmasıyla birlikte İsrailli askerler hızla ülkeden çıkarıldı.

Vakfın Hollanda'daki avukatlarından Harun Raza, "İsrailli askerlerin Hollanda'da bulunduğu tespit edildi ve tutuklanmaları için yasal işlem başlatmak üzere evrak hazırlıkları yapılıyordu. Ancak sosyal medyada bazı hesapların askerlerin fotoğraflarını paylaşmasının ardından İsrailliler kaçtı." ifadelerini kullandı.

Benzer bir olay ocak ayında Brezilya'da da yaşanmış, savaş suçu işlediği iddia edilen İsrailli askerler, haklarında yasal işlem başlatılmadan önce ülkeyi terk etmişti.

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