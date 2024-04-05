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Dünya
AA 05.04.2024 11:47

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan, Tel Aviv'in Gazze'ye insani yardımların artırılmasını kabul etmesine tepki

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etmesine tepki göstererek Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatılması çağrısı yaptı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan, Tel Aviv'in Gazze'ye insani yardımların artırılmasını kabul etmesine tepki

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında dün yapılan görüşmenin ardından Tel Aviv yönetimi, kıtlıkla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardımların artırılmasını kapsayan bazı adımları atmayı kabul etti.

Ben-Gvir, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etmesine tepki gösterdi.

Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesine karşı olduklarını belirten Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'nun bu kararı kabine üyelerinin oylamasına sunmamasını eleştirdi.

Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmemesi çağrısı yaparak, "Refah'a hemen girmeliyiz." ifadesini kullandı.

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