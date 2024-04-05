Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.04.2024 11:36

İsrail'in 182 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 91'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 91'e yükseldi.

İsrail'in 182 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 91'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 182 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 82 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 91'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 750'ye yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
ABD, Gazze'de inşa ettiği iskelenin bir ayda operasyon kapasitesine ulaşmasını umuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan, Tel Aviv'in Gazze'ye insani yardımların artırılmasını kabul etmesine tepki
11:46
Ankara'da aranan 756 kişi yakalandı
11:44
Motorlu kara taşıtları 2022'de 344 milyar kilometre yol katetti
11:55
Ev sahibini öldüren kiracıdan "zam yaptı" savunması
12:17
İsrail istihbaratına "Köstebek-3" operasyonu: 8 gözaltı
11:29
Sosyal medya paylaşımları hırsızlığa davetiye çıkarıyor
Kuşcenneti Milli Parkı baharda gelen kuşlarla renklendi
Kuşcenneti Milli Parkı baharda gelen kuşlarla renklendi
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ