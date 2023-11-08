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Dünya
TRT Haber, AA 08.11.2023 17:19

İsrail'in yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda

Gazzeli siviller, İsrail'in yeni saldırılarına hedef olmamak için bulundukları yerlerden ayrılarak Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine doğru ilerliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk olmak üzere 10 bin 569 Filistinli hayatını kaybetti; 26 bini aşkın kişi ise yaralandı.

Gazzeli siviller, İsrail'in yeni saldırılarına hedef olmamak için ellerinde beyaz bayraklarla güneydeki bölgelere doğru ilerliyor.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

İsrail "güvenli" dediği yerleri de vuruyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son bir günde ölenlerin yüzde 49'unun İsrail ordusunun "güvenli bölge" olarak iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinden olduğunun altını çizdi.

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