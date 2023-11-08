İsrail'in yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk olmak üzere 10 bin 569 Filistinli hayatını kaybetti; 26 bini aşkın kişi ise yaralandı.
Gazzeli siviller, İsrail'in yeni saldırılarına hedef olmamak için ellerinde beyaz bayraklarla güneydeki bölgelere doğru ilerliyor.
İsrail "güvenli" dediği yerleri de vuruyor
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son bir günde ölenlerin yüzde 49'unun İsrail ordusunun "güvenli bölge" olarak iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinden olduğunun altını çizdi.