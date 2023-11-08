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Dünya
AA 08.11.2023 17:19

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri küçük nükleer reaktör konusunda ortak çalışacak

ABD, Belçika, İtalya ve Romanya kurum ve firmaları küçük modüler reaktörler (SMR) geliştirmek üzere birlikte çalışacak.

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri küçük nükleer reaktör konusunda ortak çalışacak
[Fotograf: Reuters]

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, X platformundan yaptığı paylaşımda Belçika, İtalya, Romanya ve ABD'den kuruluşların küçük nükleer reaktörler geliştirmek için konsorsiyum kurduklarını açıkladı.

"Belçika, küçük nükleer reaktörlerin piyasaya sürülmesi için ABD, Romanya ve İtalya ile birlikte çalışacak." ifadesini kullanan De Croo amaçlarının temiz ve ucuz enerji üretmek olduğunu belirtti.

De Croo, küçük modüler reaktörlerin küresel ısınmayla mücadelede de faydalı olacağına dikkati çekti.

Konsorsiyumda ABD şirketi Westinghouse, İtalyan firmaları Ansaldo ve ENEA, Romanya araştırma kurumu RATEN ve Belçika Nükleer Araştırma Merkezi yer alıyor.

Dünya çapında yaklaşık 70 SMR konsepti geliştirme aşamasında bulunuyor. Bunlar geleneksel nükleer santrallere göre daha küçük boyutlarda tasarlanıyor.

SMR'ler 10 ila 300 megavatsaat arasında elektrik üreten nükleer reaktörler olarak tanımlanıyor.

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