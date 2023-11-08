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Dünya
AA 08.11.2023 17:04

Lübnan sınırında 2 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusu Lübnan topraklarından düzenlenen füzeli saldırıda 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan sınırında 2 İsrail askeri yaralandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Lübnan topraklarından sınıra yakın bir bölgede İsrail güçlerine tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri orta, diğeri hafif şekilde yaralanan 2 asker hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçleri Hizbullah'a ait tanksavar füzesi atış noktalarını hedef aldı.

Açıklamada ayrıca bugün erken saatlerde Lübnan topraklarından İsrail tarafına iki atış tespit edildiği, buna karşılık İsrail güçlerinin saldırının yapıldığı yerin tank ve top atışıyla hedef alındığı aktarıldı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

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