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Dünya
AA 08.11.2023 17:00

Oğlunu kaybeden İsrailli baba: Yaşananlar, Netanyahu'nun politikalarından kaynaklandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de İsrail’e düzenlenen saldırıda oğlu Tom'u kaybeden İsrailli baba Yaakov Gonen, "Ne yazık ki 7 Ekim'de yaşananlar, Netanyahu'nun politikalarından kaynaklandı." dedi.

Oğlunu kaybeden İsrailli baba: Yaşananlar, Netanyahu'nun politikalarından kaynaklandı
[Fotograf: AA]

İsrail ile Gazze'deki silahlı gruplar arasında devam eden saldırılarda hayatını kaybeden İsrailliler için dün akşam saatlerinde İsrail Meclisi önünde anma töreni düzenlendi.

Anma törenine katılanlar arasında bulunan Yaakov Gonen, Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda Kissufim'de oğlu Tom'u kaybetmişti.

Tören esnasında konuşan Gonen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin eleştirel değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'ye saldırı intikam savaşına dönüştü"

"Ne yazık ki 7 Ekim'de yaşananlar, Netanyahu'nun politikalarından kaynaklandı." diyen Gonen, "Bu hükümet Yahudi terörünü destekleyen, fanatik isimlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümetinin saldırıları bir "intikam savaşına" dönüştürdüğünü kaydeden Gonen, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki intikam bir yol değil. Hükümet, intikam almak için savaşa girip, öldürüp yıkamaz. Elimizi uzatıp insanlara ümit aşılamalıyız ki bu sayede beliren bir barış umuduyla insanlar yaşayabilsin. Savaşmak çözüm değil."

Netanyahu hükumetini iktidardan indirmeyi başaracaklarını ümit ettiğini söyleyen Gonen, ancak bu şekilde barışa gidecek yolu açabileceklerini ifade etti.

"İsrail, Gazze'deki kanser hastalarının tedavine engel oluyordu"

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan kanser hastaları ile ilgilenen bir sivil toplum kuruluşunda çalıştığını aktaran Gonen, buradan tedavi için getirilmek istenen birçok hastanın İsrail tarafından “güvenlik gerekçesiyle” geri çevrildiğine ve tedavi imkanından yoksun bırakıldığına defalarca tanık olduğunu vurguladı.

Gonen, bu hastalara Hamas tarafından da bazı kısıtlamalar getirildiğini savundu.

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