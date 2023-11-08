Açık 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2023 16:14

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "başarılı barış süreci için Gazze'de kurulacak yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesi" gerektiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerekiyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Blinken, G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Blinken, "Gazze'deki savaşı kalıcı şekilde sona erdirmenin tek yolunun barış süreci için koşulların oluşturulmaya başlanması" olduğunu vurguladı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Gazze topraklarında bir küçülme olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Blinken, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Blinken, başarılı barış sürecinin güvence altına alınmasında Gazze'de kurulacak herhangi bir yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesinin kilit unsur olduğunu kaydetti.

Gazze'nin işgal edilmemesi, abluka altına alınmaması ya da topraklarının küçültülmemesi gerektiğini ifade eden Blinken, kalıcı barış için Filistin halkının isteklerinin çatışma sonrası "Gazze'de kurulacak yönetimin merkezine dahil edilmesi" gerektiğine işaret etti.

ETİKETLER
ABD Antony Blinken Gazze
Sıradaki Haber
ABD Savunma Bakanı Austin görüşmek için Çinli muhatap arıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:35
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 7 yaralı
16:24
Bursa'da "Mercek" operasyonu: 88 tutuklama
16:30
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
16:22
Anayasa Mahkemesi Dezenformasyon Yasası'nın iptali talebini reddetti
16:05
Bakan Ersoy: Kazı çalışmalarını 12 aya yayacağız
16:02
Gazze'ye insani yardımlar Paris'te ele alınacak
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan toprakla buluşturulacak
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan toprakla buluşturulacak
FOTO FOKUS
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
Doğu Kudüs'teki İsrail şiddetini TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ