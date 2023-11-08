ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerekiyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Blinken, G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Blinken, "Gazze'deki savaşı kalıcı şekilde sona erdirmenin tek yolunun barış süreci için koşulların oluşturulmaya başlanması" olduğunu vurguladı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Gazze topraklarında bir küçülme olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Blinken, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Blinken, başarılı barış sürecinin güvence altına alınmasında Gazze'de kurulacak herhangi bir yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesinin kilit unsur olduğunu kaydetti.

Gazze'nin işgal edilmemesi, abluka altına alınmaması ya da topraklarının küçültülmemesi gerektiğini ifade eden Blinken, kalıcı barış için Filistin halkının isteklerinin çatışma sonrası "Gazze'de kurulacak yönetimin merkezine dahil edilmesi" gerektiğine işaret etti.