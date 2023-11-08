ABD Savunma Bakanı Austin görüşmek için Çinli muhatap arıyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Austin'in Pekin yönetimine görüşme talebini ilettiğini belirtti.

Yetkili, ABD ile Çin orduları arasında, en üst düzey temaslar dahil iletişim kanallarının açık olmasının önemine inandıklarını ifade ederek "Şunu açıkça söyleyebilirim ki, Bakan (Austin) Çin Savunma Bakanı ile görüşme önerisinde bulundu. Görüşmeye bakan gönderip göndermeyecekleri Çin'in tercihi." diye konuştu.

Savunma bakanlığı makamı boşta

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, bilinmeyen sebeple uzun süre kamuya açık etkinliklerde yer almamasının ardından 24 Ekim'de görevden alınmıştı. Li'nin yerine halen atama yapılmadığı için savunma bakanlığı makamı hala boşta bulunuyor.

Çin tarafının ASEAN toplantısına savunma bakanlığından heyet göndermesi beklenirken heyete kimin başkanlık edeceği henüz bilinmiyor.

Çin'de savunma bakanının yetkileri daha çok askeri diplomasinin yürütülmesiyle sınırlı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nda (ÇHKO) savunma bakanından kıdemli iki muvazzaf general bulunuyor.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komite Siyasi Bürosu üyesi ve silahlı kuvvetleri yöneten Merkezi Askeri Komisyonun başkan yardımcıları olan General Cang Youşia ile General Hı Veydong, Çin'in en üst düzey askeri yetkilileri konumunda.

Çin'de 29-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen 10. Şiangşan Savunma Forumu'nda savunma bakanının yokluğunda ev sahipliğini ve diplomatik temasları bu iki general yürütmüştü.

ABD Savunma Bakanı Austin, bu yılki foruma davet edilmesine rağmen katılmamıştı.

Askeri diyaloğun kopuşu

ABD ile Çin arasındaki askeri diyalog, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tavyan'ı ziyaret etmesinin ardından kesilmişti.

Öte yandan şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı krizde Austin'in Çinli muhataplarıyla görüşme taleplerinin Pekin tarafından geri çevrildiği öne sürülmüştü.

ABD'li askeri yetkililer, iletişim kanallarının yeniden açılmasına yönelik girişimlerinin Çin tarafından reddedildiğinden uzun zamandır yakınıyor.

Austin'in, eski Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile haziranda Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu'nda talep ettiği yüz yüze görüşme, Çin tarafının reddetmesi nedeniyle yapılamamıştı.