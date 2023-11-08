Sağlık görevlisi baba, oğluna son kez veda ederken göz yaşlarına boğuldu

Filistinli sağlık görevlileri belki de hayatlarının en zor döneminden geçiyor.

Hem imkansızlıklar içinde insanları hayata döndürmeye çalışıyor hem de sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşıyorlar.

Birçoğu da acı haberi görev başında alıyor.

Gazze'deki İsrail katliamında birçok kişinin ölümüne tanıklık etti.

Bir kez daha Gazzeli bir sağlık personeli, görev sırasında hayatının en büyük sınavını verdi. İsrail'in saldırılarında kaybettiği oğluna veda etti.

Sağlık görevlisi, son kez oğlunun yüzüne bakarken gözyaşlarına boğuldu.

Acılı babayı teselli eden, arkadaşları oldu. Meslektaşlarının koluna girerek ambulansa bindi.