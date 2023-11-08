Etiyopya'da hükümet ile isyancı OLA arasındaki barış görüşmeleri yeniden başladı

Yerel basındaki haberlere göre, Etiyopya'daki çatışmaların son bulması için barış görüşmelerine devam edildi.

Etiyopya hükümeti ile isyancı OLA arasında mayıs ayında sonuçsuz kalan barış görüşmeleri, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde yeniden başladı.

Görüşmelerde taraflar, Etiyopya'daki çatışmaya kalıcı ve barışçıl şekilde son verilmesini amaçlıyor.

Barış görüşmeleriyle ilgili Etiyopya hükümeti henüz açıklama yapmadı.

OLA, Oromolar için kendi kaderini tayin hakkı verilmesini istiyor

Addis Ababa hükümeti, yıllardır Oromiya eyaletinde ulusal ordu güçlerine karşı silahlı eylemlerde bulunan OLA'nın barışçıl mücadele yolunu benimsemesini istiyor.

Çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan OLA, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile 2021 yılında ittifak yapmıştı.

Ülkenin en kalabalık etnik grubu olan Oromolara karşı uygulandığı ileri sürülen ayrımcı politikalara itiraz eden OLA, Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini savunuyor.