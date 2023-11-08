Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 24 saatlik yakıtı kaldı

Kahlut, düzenlediği basın toplantısında, bölgenin kuzeyinde yer alan, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesinin çalışma durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kahlut, 140 yatak kapasiteli hastanede şu an bekleme odalarında ve koridorlarda yatan yaklaşık 400 yaralı ve hastanın tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.

Ayrıca yerinden edilenlerle Gazze'nin kuzeyinden gelen yaklaşık 5 binden fazla Filistinlinin de hastanede yer aldığını aktaran Kahlut, "Daha önce Endonezya Hastanesindeki çalışmaların durmak üzere olduğu konusunda uyarmıştık. Şu anda bu noktaya geldik, hastane 24 saat içinde tamamen hizmet dışı kalacak." dedi.

Ana jeneratörün durmasının ardından en düşük kapasitedeki jeneratörle hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Kahlut, halihazırda hayati öneme sahip bölümlerden bazılarının çalışmalarını durdurduğunu ifade etti.

Kahlut, "Eğer 24 saat içinde elektriği çalıştırmak için gerekli yakıt hastaneye ulaştırılmazsa hastanede çalışmalar tamamen duracak; bu da bazı hastaların ölümü anlamına geliyor." diye konuştu.

Hastane Müdürü, Dünya Sağlık Örgütüne, Birleşmiş Milletlere ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine, "yaralıların ve hastaların, Mısır ya da başka ülkede tedavi görebilmeleri için Refah Sınır Kapısı'na ulaşmalarını sağlayacak güvenli geçişlerin oluşturulması adına müdahale etmeleri" çağrısında bulundu.

Tünellerle ilgili iddialar

İsrail'in hastanede Filistin direniş güçleri tarafından kullanıldığı öne sürülen tünellerin varlığına ilişkin iddialarını yalanlayan Kahlut, zemindeki yerlerin yakıt depolamak ve atık su için kullanıldığını, bunların hastanenin inşaatı sırasında yapıldığını dile getirdi.

BM'ye, "hastanenin araştırılması, herhangi bir tünel hatta direniş güçleri mensubunun bulunmadığından emin olmak için heyetler göndermesi" çağrısında bulunan Kahlut, hastanede, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki evlere yönelik devam eden bombardımanında yaralananların tedavi edildiğine dikkati çekti.