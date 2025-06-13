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Dünya
AA 13.06.2025 04:59

İsrail’in saldırılarında İran Devrim Muhafızları Komutanı öldü

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, İsrail saldırılarında hedef alınan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü açıkladı.

İsrail’in saldırılarında İran Devrim Muhafızları Komutanı öldü

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı.

İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami hayatını kaybetti

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail’in saldırılarında İran Devrim Muhafızları Komutanı öldü

İRNA: İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırıda siviller hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ajansın haberinde, ölenler arasında yer alan sivillerin kimlik bilgileri ve sayıları paylaşılmadı.

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