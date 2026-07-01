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Dünya
AA 01.07.2026 12:09

İspanya, son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayını geçirdi

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 2026'nın ilk yarısında (ocak-haziran) elde edilen verilere göre, son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayının yaşandığını açıkladı.

İspanya, son 65 yılın en sıcak ilk 6 ayını geçirdi

AEMET, İspanya'da bu yılın ilk yarısında, sıcaklıkların normalin 1,6 derece üzerinde seyrettiğini ve resmi meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en sıcak ilk 6 ayın geride bırakıldığını duyurdu.

Enstitü, normalin 3,2 derece üzerinde ortalama sıcaklığın tespit edildiği haziran ayının "olağanüstü sıcak" geçtiğini vurguladı.

İspanya'da 1961'den bu yana en sıcak geçen 13 haziran ayının tamamının 21. yüzyılda yaşandığına dikkati çeken AEMET, "Haziran ayındaki ısınma eğilimi çok belirgin. Haziran 2026, yalnızca Haziran 2025'in gerisinde kalarak kayıtlara geçen en sıcak ikinci haziran oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AEMET ayrıca, yılın ilk yarısı temel alındığında son 65 yılda en sıcak geçen 7 dönemin tamamının son 10 yıl içinde görüldüğü bilgisini paylaştı.

Aşırı sıcaklar ölüme neden oldu

Diğer yandan aşırı sıcakların halk sağlığı üzerinde önemli bir etki yarattığı da görüldü.

İspanya'da "MoMo" olarak bilinen "Günlük Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm İzleme Sistemi", ülkede haziran ayında kaydedilen yaklaşık 900 can kaybının yüksek sıcaklıklardan kaynaklandığının tahmin edildiğini belirtti.

MoMo, bu ölümlerin 600'den fazlasının, ayın sonlarına doğru ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında meydana geldiğini aktardı.

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