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Dünya
AA 01.07.2026 11:45

Fransa'dan işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Fransız şirketlerine "suç ortaklığı" uyarısı

Fransız hükümeti, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Fransız şirketleri, bunların yan kuruluşları ve Fransız vatandaşlarını, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine ortak olmamaları konusunda uyardı.

Fransa'dan işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Fransız şirketlerine "suç ortaklığı" uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini hızlandırdığına dikkati çekildi.

Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nin 1967'den bu yana İsrail işgali altında olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in bu topraklardaki sömürgeci faaliyetlerine karşı Fransa'nın tutumunun açık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yasa dışı yerleşimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğinin ve iki devletli çözümün önünde engel teşkil ettiğinin altı çizildi.

Yasa dışı yerleşimlerde faaliyet gösteren işletmelerin ve kişilerin de bu toprakların kaynaklarını kullanmalarına bağlı olarak uluslararası hukuku ihlal etmekten suçlu bulunabileceği uyarısı yapılan açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin inşasına katılan şirketlerin de yasal ve ekonomik risklerle itibarlarını zedeleyecek durumlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen, Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ve yenilerinin inşasına hız verdi.

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