Açık 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2023 22:01

İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden oldu
[Fotograf: AA]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze kenti sakinlerini yerinden etmek için barınma merkezlerini ve hastaneleri hedef aldığını belirtti.

Bezm, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi." dedi.

"İşgalcilerin son iki gün içinde uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombalarının kullanımını yoğunlaştırdığını" kaydeden Bezm, "vicdanlı insanlara" Gazze'deki savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail Gazze'yi vuruyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'deki hastanelerin çevresini vuruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:37
Blinken, Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile Gazze'yi görüştü
22:20
Lübnan’dan İsrail’e yönelik saldırılarda 1 İsrailli öldü
22:24
İsrail ordusu, Gazze kentini tamamen kuşattıklarını duyurdu
22:08
CHP'de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için aday başvuruları tamamlandı
22:35
Altun: Batı'nın Filistin sorunu olarak ifade ettiği sorun, İsrail sorunudur
21:09
Ağrı’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail Gazze'yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı
İsrail, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ