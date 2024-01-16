İsrail'in saldırıları Gazze'deki çocukları sütten mahrum bıraktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde başta temel ihtiyaçlar olmak üzere ciddi bir gıda sıkıntısı baş gösterdi.

İsrail, ayrıca Gazze Şeridi'ne ciddi bir abluka uyguluyor; yardımların bulunduğu tırların onayı olmadan, incelemede bulunmadan, içerikleri teyit edilmesen girmesine izin vermiyor.

Filistinli kurumlar ile uluslararası kurum ve kuruluşlar, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar bulunması ve bu yardımların özellikle Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere dağıtılması gerekliliği konusunda defalarca çağrıda bulundu.

Bu şartlar altında Gazze Şeridi'nde göçe zorlanan birçok aile, çocuklarının süt ve bebek bezi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Prematüre bebekleri için market veya eczanelerde bulunamayan süt ve bebek bezi gibi temel ihtiyaçlarını yorulmadan, sıkılmadan çarşılarda arayan Filistinli Muhammed ez-Zanun, yaşadıkları zorlukları AA muhabirine anlattı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyindeki Refah kentine göçe zorlanan Zanun, her gün erken doğan bebeğine ve evine ihtiyaçları olan bir şeyle dönmeyi umarak çarşıya gittiğini söyledi.

Bölgede giren yardım miktarı yetersiz

Zanun, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) okullarındaki barınma merkezlerinin, kendisine toplam 39 adet olmak üzere 3 kez bebek bezi verdiğini ancak bu sayının yeterli olmadığını belirtti.

Hatta bir seferinde uygun olmayan boyutta bebek bezi verildiği için haklarını ihtiyaç sahibi başka bir aileye verdiklerini kaydeden Zanun, "Gazze Şeridi'ne gelen insani yardımlar arasında çocuklara yönelik bebek bezi ve sütün bulunmaması şaşkınlık verici." dedi.

Zanun, çocukların güvenliği için ihtiyaçları olan malzemelerin bölgeye girişinin ve ailelere dağıtımının önemini vurguladı.

Anneler süt ve bez sorunu yaşıyor

Filistinli Sacide eş-Şevvaf da Zanun'un yaşadığına benzer sorunlar yaşıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Behal'a göçe zorlanan Şevvaf, büyük beden bebek bezlerinin bulunmasının daha zor olduğunu belirterek, "Oğlum bir buçuk yaşında ve 14 kilo ağırlığında, 6 numara bebek bezine ihtiyacımız var ancak bu beden ne marketlerde ne de eczanelerde bulunuyor." dedi.

Bir süre bebek bezi yerine bez parçaları kullandığını ve bu konuda çok sıkıntı çektiğini söyleyen Şevvaf, bunun pratik olmadığını ve tekrar kullanmak için suya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Eşinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah çarşısından sınırlı miktarda yüksek fiyatlarla bebek bezi satın almak zorunda kaldığına işaret eden Şevvaf, daha önce tanesi 0,5 şekel olan bezlerin fiyatının 3,5 şekele ulaştığını söyledi.

Doktorun çocuğuna gerekli vitamin ve besinleri içeren özel bir süt reçete ettiğini ancak bunu bulmakta da zorluk yaşadıklarını aktaran Şevvaf, "Çocuklara yönelik sütü diğer yetişkin sütü türleriyle değiştirmeye çalıştım, bu da çocuğumda ciddi şekilde ishal ve kusmaya neden oldu. Savaştan önce bir şişe sütün fiyatı 35 şekeldi ama şu anda bunu karşılayamıyoruz." diye konuştu.

Gazze'de "gerçek bir kriz" yaşanıyor

Filistinli Minna Cadallah, süt veya uygun alternatiflerini bulamadığında çocuklarını güvendiği bazı yiyecek ve su ile beslemek zorunda kaldığını söyledi.

Cadallah, "İsrail'in dördüncü ayına giren savaşı sürdürmesi ve Gazze Şeridi'nde yaşayanların temel ihtiyaçlarının girişini engellemesi gerçek bir krize neden oldu." dedi.

Eczanelerde, hastanelerde veya UNRWA kliniklerinde süt bulamadıklarını, nadiren bulduklarında da suya biraz süt karıştırarak çocuklarına verdiğini ifade eden Cadallah, tüm dünyaya "başta çocukların süt ve bebek bezi ihtiyaçları olmak üzere temel malzemelerin ve insani yardımların girişine engel olmaması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Özel Temsilcisi Lucia Elmi 13 Ocak'ta "Gazze'deki çocukların neredeyse 100 gündür süren şiddet, ölüm, bombardıman ve esaretin altında" olduğunu belirtmişti.