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Dünya
AA 17.04.2024 23:24

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında bir haftada 75 kişi öldürüldü

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na bir hafta içinde düzenlediği saldırılarda 75 kişinin öldürüldüğü, 348 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında bir haftada 75 kişi öldürüldü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Kampı'nda yürüttüğü 8 günlük askeri operasyonu sonrasında açıklama yaptı.

Bir hafta içinde 75 kişinin şehit olduğu, 348 kişinin de çeşitli şekillerde yaralanarak hastanelere getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgeden 100 kişinin de kayıplar listesine eklendiği duyuruldu.

Toplam 523 kişinin çeşitli şekillerde ölü, yaralı ve kayıp olarak İsrail saldırılarından etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların dışında saldırılarda 13 bin yerleşim biriminin de farklı düzeylerde hasara uğradığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun bölgede çeşitli boyutlarda 14 yüksek bina ve apartmanı ve onlarca evi de yıktığına işaret edilen açıklamada, söz konusu bina ve evlerden çok sayıda Filistin vatandaşının da bombalanma tehditleri sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı uygulanan suçlardan dolayı İsrail işgal ordusu kınanırken, uluslararası kurumlar ve tüm dünya ülkelerine işgalcilerin yüzlerce kez işlediği suçları kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail işgal güçlerinin yanı sıra, uluslararası toplum ve Amerikan yönetiminin sivil insanların başına gelen durumlardan tam sorumlu olduğu vurgulandı.

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