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Dünya
AA 01.11.2024 13:39

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda can kaybı 11'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kenti ve çevresindeki beldelere dün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda can kaybı 11'e yükseldi

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının dün Baalbek ve yakınındaki Makne ile Türkmenlerin de yaşadığı Duris beldesine düzenlediği saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin son bilgileri yayınladı.

Haberde, Baalbek'e bağlı Buday kentinde dün sabah bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 4 kişilik bir ailenin yok olduğu belirtildi.

İsrail'in dün Baalbek ve çevresine düzenlediği hava saldırılarının ardından yayınlanan ilk haberde, İsrail'in, Makne'de düzenlediği saldırının tahliye uyarısı yapılmadan gerçekleştirildiği ve bu saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı kaydedilmişti.

Baalbek'in Keyyal semtinde bir evin bombalanması sonucu 1 kadının yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı aktarılırken, Duris'e düzenlenen saldırılarda ise 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Lübnanlı yetkililer daha önceki saldırılarda zarar gören kentteki tarihi eserlerin İsrail saldırıları sonucu yok olmasından endişe ediyor.

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