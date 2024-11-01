Duman 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2024 13:17

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken 65 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, bugüne kadar 65 milyonu aşkın vatandaşın erken oy kullandığı bildirildi.

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken 65 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı bugüne kadar kullanılan erken oy sayısını açıkladı.

Açıklamada, şu ana kadar ülke genelinde 65 milyondan fazla vatandaşın erken oy kullandığı duyuruldu.

Bunlardan 34 milyondan fazlasının şahsen oy verdiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 31 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı kaydedildi.

244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçiminde yüzde 66,6 ile rekor katılım sağlanmış ve 159 milyona yakın kişi oy kullanmıştı.

Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullanmıştı.

ETİKETLER
ABD Başkanlık Seçimleri ABD Kamala Harris Donald Trump
Sıradaki Haber
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko aralıkta Türkiye'ye geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
Emine Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
13:39
İsrail'in dün Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda can kaybı 11'e yükseldi
13:44
Türkiye-Senegal İş Forumu başladı
13:34
İnşaat sektöründe 4 ila 5 büyüme bekleniyor
13:35
İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki binaların yaklaşık dörtte biri yok oldu
13:29
Gazze'deki çatışmalarda yaralanan bir İsrail askeri öldü
Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, ebedi altın kemeri rahmetli annesine ithaf etmek istiyor
Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, ebedi altın kemeri rahmetli annesine ithaf etmek istiyor
FOTO FOKUS
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ