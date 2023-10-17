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Dünya
AA 17.10.2023 10:38

İsrail'in Lübnan'a saldırısında siviller yaralandı

İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda bazı sivillerin yaralandığı belirtilirken, İsrail ordusu sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısında siviller yaralandı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Ed-Duhayra beldesine topçu atışları başta olmak üzere saldırılar düzenledi.

İsrail'in doğrudan düzenlediği hava saldırısında Ed-Duhayra beldesindeki bazı evleri hedef alması sonucu yaralıların olduğu ifade edildi.

Yaralıların ambulanslarla Sur kentindeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

NNA'nın haberinde ayrıca, "saldırılarda yeni olan gelişmenin İsrail'in Ed-Duhayra beldesindeki sivillere yönelik fosforlu bomba kullanılması olduğu" ifade edildi.

İsrail: Lübnan'dan sızma girişiminde bulunan 4 kişi öldürüldü

İsrail ordusu da Lübnan sınırı üzerinde gece boyunca yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, bir grubun Lübnan sınırındaki telleri geçerek ülkeye sızma girişiminde bulunmak ve bomba yerleştirmek istediği, silahlı 4 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Lübnan'dan İsrail'in Metula yerleşim yerine ateş açıldı

Öte yandan Lübnan topraklarından İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim yerine ateş açıldığı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin detayların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

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