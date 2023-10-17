Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2023 10:16

Ukrayna: Luhansk ve Berdyansk'ta Rusya'ya ait helikopterleri ve havaalanları ekipmanlarını vurduk

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Merkezi (StratCom), Ukrayna kuvvetlerinin gece saatlerinde Luhansk ve Berdyansk yakınlarında Rus ordusuna ait helikopterleri ve havaalanları ekipmanlarını vurduğunu bildirdi.

Ukrayna: Luhansk ve Berdyansk'ta Rusya'ya ait helikopterleri ve havaalanları ekipmanlarını vurduk
[Fotograf: AA]

StratCom'dan yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna ordusunun geçici olarak Rusya'nın kontrolündeki Luhansk ve Berdyansk yakınlarındaki Rus teçhizatlarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim gecesi, geçici olarak işgal edilen Luhansk ve Berdyansk yakınlarındaki Rus işgal güçlerine ait helikopterlere ve havaalanları ekipmanlarına başarılı saldırılar gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da son bir gün içinde Ukrayna birliklerinin, Rus askerlerinin, silahların ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgelere 4 saldırı gerçekleştirdiği, Ukrayna füze birliklerinin de iniş alanındaki Rusya'ya ait 2 helikopteri, mühimmat deposunu ve topçu aracını vurduğu aktarıldı.

Son 24 saatte cephe hattında 72 çatışma meydana geldiği ifade edilen açıklamada, son bir günde Rus ordusunun Ukrayna topraklarına 10 füze, 68 hava saldırısı gerçekleştirdiği, çok namlulu füze sistemlerinden Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 87 kez ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

"Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'ya 6 İHA ve bir güdümlü füze fırlattı"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna topraklarına insansız hava araçları (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun Kırım yönünden 6 "Şahed" İHA gönderdiği ve Su-34 uçağından bir güdümlü füze fırlattığı aktarılan açıklamada, "7 hedefin tamamı hava savunma sistemlerimizce imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın doğu yönünde 2 S-300 güdümlü uçaksavar füze fırlattığı kaydedildi.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Çin savaş uçaklarından Kanada'nın keşif uçaklarına "müdahale"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
Tesla, 54 bin 676 aracını geri çağırıyor
10:59
DEAŞ'a finansman sağlayan 17 kişi gözaltında
10:57
İsrail'in hava saldırısında Gazze'de bir gazeteci daha öldürüldü
10:47
Çelik talebinin bu yıl yüzde 19 büyümesi bekleniyor
10:42
ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
10:42
Elektrikli araçların bakımı için nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek
Torul Barajı'nda su çekildi, tarihi köprü ortaya çıktı
Torul Barajı'nda su çekildi, tarihi köprü ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 60 Filistinli öldürüldü
Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 60 Filistinli öldürüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ