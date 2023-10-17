Çin savaş uçaklarından Kanada'nın keşif uçaklarına "müdahale"

CBC News'in haberine göre, olay anında, Birinci Hava Tümeni Komutanı Tümgeneral Iain Huddleston'ın yanı sıra uçakta gazeteciler de bulunuyordu.

Huddleston, Çin savaş uçaklarının, Kanada'nın Doğu Çin Denizi açıklarında Kuzey Kore'ye yönelik petrol yaptırımlarının takibi için yaptığı keşif uçuşlarına "müdahalesine" ilişkin "Tamamen uluslararası hava sahasındayız." dedi.

Olayın "amatörce ve çok agresif olduğunu" belirten Huddleston, "Diğer uçaklarla yakın formasyonda uçabilir ve tamamen güvende olabiliriz. Fakat bir hava aracı, agresif şekilde diğerlerine yakın manevra yaptığında güvenlik sorunu olur." ifadesini kullandı.

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, basına yaptığı açıklamada, olayı "tehlikeli ve pervasız" sözleriyle niteledi ve "Bu davranışlar, hiçbir zaman kabul edilemez ve bunu Çin Halk Cumhuriyeti'ne en uygun şekilde dile getireceğiz." değerlendirmesi yaptı.