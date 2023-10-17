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Dünya
AA 17.10.2023 09:59

Kanada Başbakanı Trudeau, abluka altındaki Gazze'ye insani koridor açılması çağrısı yaptı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in ablukası altındaki ve temel hizmetlere erişimi kesilen Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşabilmesi için insani koridor açılması çağrısında bulundu.

Kanada Başbakanı Trudeau, abluka altındaki Gazze'ye insani koridor açılması çağrısı yaptı
[Fotograf: AP]

CBC News'in haberine göre Trudeau, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e şiddetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki "korkunç ve gittikçe kötüleşen insani krizden derin endişe duyduklarını" belirten Trudeau, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşmasının "zorunlu" olduğunu dile getirdi.

Trudeau, Gazze Şeridi'ne yardımların engellenmeden ulaşabilmesi için insani koridor oluşturulması çağrısında bulunurken, "savaşın bile kuralları olduğunu ve Gazze'de uluslararası hukuka uyulması gerektiğini" vurguladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, "Gazze, Batı Şeria ve İsrail'de kriz yaşanırken, bölgenin güvenlik durumunun çok gelgitli hale geldiğini" ifade etmiş, Lübnan'da yaşayan vatandaşlarına, ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

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