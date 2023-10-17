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Dünya
AA 17.10.2023 10:28

BM: İsrail güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor

BM: İsrail Hava Kuvvetleri, kuzeydeki sivil nüfusun gitmesini istediği güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor.

BM: İsrail güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor

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