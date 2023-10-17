SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
17.4ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
17.10.2023 10:28
, 17.10.2023 10:31
SON GÜNCELLEME
17.10.2023 10:31
BM: İsrail güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor
BM: İsrail Hava Kuvvetleri, kuzeydeki sivil nüfusun gitmesini istediği güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Filistin - İsrail Çatışması
Gazze
Sıradaki Haber
Ukrayna: Luhansk ve Berdyansk'ta Rusya'ya ait helikopterleri ve havaalanları ekipmanlarını vurduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Tesla, 54 bin 676 aracını geri çağırıyor
10:59
DEAŞ'a finansman sağlayan 17 kişi gözaltında
10:57
İsrail'in hava saldırısında Gazze'de bir gazeteci daha öldürüldü
10:47
Çelik talebinin bu yıl yüzde 19 büyümesi bekleniyor
10:42
ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
10:42
Elektrikli araçların bakımı için nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek
Torul Barajı'nda su çekildi, tarihi köprü ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 60 Filistinli öldürüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
BM: İsrail güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor
Ukrayna: Luhansk ve Berdyansk'ta Rusya'ya ait helikopterleri ve havaalanları ekipmanlarını vurduk
Çin savaş uçaklarından Kanada'nın keşif uçaklarına "müdahale"
Brent petrolün varil fiyatı 89,84 dolar