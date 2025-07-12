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Dünya
AA 12.07.2025 16:53

İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci yaşamını yitirdi

İran devlet televizyonunu, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 12 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerden daha sonra kimlik tespiti yapılan kişiler arasında Salih Bayrami ile Ebulfazl Fethi adlı 2 gazetecinin de bulunduğu ve Elburz eyaletindeki saldırılarda yaralanan kadın gazeteci Fatma Salihi'nin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Buna göre, saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 12'ye yükseldi.

Daha önce Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur adlı gazetecilerin İsrail'in saldırılarının kurbanlarından olduğu açıklanmıştı.

Masume Azimi ve Nima Receppur, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında yaşamlarını yitirmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.

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